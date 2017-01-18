В Коми утверждена адресная инвестиционная программа

Распоряжением правительства республики утвержден перечень из 73 объектов капитального строительства, а также автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, определенных к строительству на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, сообщает пресс-служба главы Коми.

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы предусматривает осуществление бюджетных инвестиций в следующих объемах: 2017 год – около 1,884 млрд. руб., 2018 год – более 1,664 млрд. руб., 2019 год – около 323 млн. рублей.

Распределение средств республиканского бюджета Республики Коми составляет:

– на объекты капитального строительства государственной собственности Республики Коми в 2017 году – более 1,423 млрд. руб., в 2018 году – более 1,259 млрд. руб., в 2019 году – 100 млн. руб.;

– на объекты капитального строительства муниципальной собственности в 2017 году – около 266,6 млн. руб., в 2018 году – около 192,7 млн. руб., в 2019 году – более 192,6 млн. руб.;

– на строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми в 2017 году – более 193,7 млн. руб., в 2018 году – более 212,5 млн. руб., в 2019 году – 30 млн. рублей.

Роман СЕМЕНОВ