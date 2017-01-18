Триумф лыжников из Коми в Пересвете

В подмосковном Пересвете проходит чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В составе сборной Коми успешно выступают Мария Иовлева и Иван Голубков, завоевавшие уже три медали.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Коми, в первый соревновательный день, 16 января, в спринте первенствовал Иван Голубков, Мария Иовлева из-за обидного падения на последнем вираже была лишь пятой. На следующий день Иван победил второй раз подряд на средней дистанции (пять километров), а вот Мария стала третьей на короткой дистанции (2,5 км). В среду среди спортсменов и тренеров в рамках турнира прошел семинар, посвященный допингу, а уже с 19 января старты продолжатся лыжными эстафетами.

Во второй части чемпионата России (с 21 января) паралимпийцев ждет биатлон. Соревнования продлятся до 24 января.

Ярослав СЕВРУК

Фото Дмитрия Напалкова