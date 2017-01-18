Школьное питание взяли на контроль

В Сыктывкаре состоялась видеоконференция по вопросу организации питания в школах, инициированная региональным министерством образования. Как отметила министр образования Наталья Михальченкова, в школах должен быть постоянный контроль над организацией питания, качеством продуктов, в том числе со стороны родителей. Этот вопрос находится на особом контроле главы Коми Сергея Гапликова.

– Понятно, что это направление ресурсное, затратное, но есть то, что не требует финансовой поддержки. Во многом работа персонала является тем условием, от которого зависит результат организации питания. Даже при скромном финансировании там, где люди понимают и ответственно относятся к работе, как правило, в мониторингах отражаются хорошие результаты, – сказала министр.

Между тем в республике есть примеры, когда из-за безответственности персонала школьники употребляют некачественную пищу. В то время как все школы оснащены новым современным оборудованием.

В республике проводится системный мониторинг качества предоставления питания в образовательных организациях. По результатам последнего мониторинга в 16 муниципалитетах уровень удовлетворенности качеством предоставления питания участников образовательного процесса составил выше 80 процентов. Однако есть снижение в Ухте и Койгородском районе. Низкий уровень удовлетворенности (менее 60 процентов) представлен в одном районе – Усть-Куломском.

По словам начальника отдела общего образования минобразования Коми Татьяны Казаковой, участники опроса отмечали скудный ассортимент и низкое качество продукции, очередь у линии раздачи еды, остывшие блюда, отсутствие в меню витаминных блюд.

Министр рекомендовала руководителям школ внимательно изучить результаты опроса и принять все меры по решению проблемы.

Галина ГАЕВА