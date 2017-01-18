Ремонт под музыку и пение

Уже больше месяца воспитанникам и педагогам Детской музыкальной школы имени Семена Налимова села Выльгорт Сыктывдинского района приходится заниматься в стесненных условиях. В здании из-за течи в крыше лопнула несущая балка, что заставило руководство школы принять необходимые меры безопасности.

В здание бывшего райкома КПСС музыкальная школа райцентра переехала в 1991 году. Но внешне нарядное, изнутри здание уже изрядно обветшало, хотя оно значительно моложе рядом стоящего памятника архитектуры – деревянной бывшей начальной школы, построенной в 1913 году по проекту архитекторов Владимира Альберти и Александра Холопова.

Как пояснил «Республике» глава администрации Сыктывдинского района Олег Лажанев, потолок в музыкальной школе стал протекать еще три года назад. Был проведен ремонт, но течь продолжалась, и в прошлом году появилась трещина. Думали, что пострадала одна балка, а когда вскрыли потолок – оказалось, что прогнило несколько балок, и все их надо менять.

Глава Сыктывдина заверил, что администрация изыскала средства для проведения ремонта, работы уже идут и завершатся к февралю.

Тем временем директор музыкальной школы Наталия Шестакова издала приказ о запрете прохода в рекреацию левого крыла на втором этаже здания. Педагогам было рекомендовано составить расписание таким образом, чтобы максимально использовать кабинеты первого этажа. Причем на первом же этаже прямо под аварийной рекреацией располагается районная библиотека, так что помещений для занятий немного.

Сейчас в школе занимаются 112 юных музыкантов. В день, когда корреспонденты «Республики» заглянули в школу, ремонтники латали потолок под ребячье пение в соседнем с рекреацией классе.

Галина Владис

Фото Дмитрия Напалкова