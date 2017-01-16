Воркута остается на резервном водоснабжении

В заполярном городе продолжаются работы по устранению последствий аварии в поселке Воргашор и на Усинском водоводе.

Как рассказал «Республике» директор управляющей компании «ЖЭК», обслуживающей пострадавшие от аварии в Воргашоре дома, Михаил Медведев, текущие работы выполняют восемь слесарей. На сегодняшний день этих усилий достаточно. Они устраняют утечки и порывы. В понедельник бригада сантехников вела работы по развоздушиванию стояка по улице Энтузиастов, 8. В управляющую компанию поступило восемь заявок на замену радиаторов.

– Если требуется замена радиаторов, это не означает, что в квартире нет тепла. Тепло в дома подано было еще 10 января. Просто в некоторых квартирах есть комнаты, где лопнули батареи и требуется замена стояка или радиатора, – пояснил директор УК «ЖЭК».

На вопрос, за чей счет происходит замена радиаторов, Михаил Медведев ответил:

– Хоть я и считаю, что в аварии нет нашей вины, но придется, видно, за счет управляющей компании это делать, потому что других источников финансирования нет. 3 января, когда «рванула» труба, мы созванивались с Воркутинской ТЭЦ. На время устранения аварии они переключились на резервную трубу, мы тоже перезапустили тепло в дома. С нашей стороны все было сделано по правилам. После устранения аварии произошел вновь переход на основную трубу. Но что произошло под утро, я не знаю. Никого не собираюсь обвинять, но у нас не было никаких телефонограмм или звонков. Просто наши сантехники увидели, что давление в сетях резко упало, но нас никто ни о чем не предупреждал.

В целом на сегодняшний день ситуация в поселке Воргашор выравнивается, чего пока не скажешь про аварию на Усинском водоводе, которая произошла 8 декабря. Тогда в поселке Заполярный было произведено отключение всех потребителей от холодного водоснабжения. Систему срочно запитали по резервной схеме. 3 января во время поездки в Воркуту водовод посетил заместитель председателя правительства Коми Константин Лазарев. Работы по устранению аварии весьма затрудняли морозы.

Как рассказал «Республике» советник мэра Воркуты Александр Литвинов, сейчас работы на водоводе продолжаются.

Региональные власти выделили городу деньги для приобретения двух передвижных парогенерирующих установок, которые поступят в Воркуту в конце января – начале февраля. С помощью парогенераторов в трубы подается горячий пар, и происходит оттаивание льда.

– Участок трубы между 14 и 15 камерами нужно размораживать с помощью пароустановок, которых у нас недостаточно. Мы вынуждены пользоваться услугами сторонних организаций, которым эти парогенераторы самим постоянно нужны. Поэтому темпы устранения аварии замедлены. Но с конца минувшей недели работы вошли в штатный режим, составлен график. Сейчас для устранения аварии привлекаются два парогенератора, предоставленные компаниями «Воркутауголь» и РЖД. Но этого явно недостаточно, – рассказал Александр Литвинов.

Ситуация осложняется тем, что уже восстановленный участок трубопровода протяженностью около километра вновь замерз, работы придется повторять. Поскольку при проведении технологических работ один из участков трубопровода был обводнен, ликвидаторам аварии это создает большие помехи. Для устранения проблемы привлечены пожарные расчеты. Воду из затопленного объекта выкачивают специальной техникой.

Кроме того, специалистам «Водоканала» приходится устранять многочисленные порывы. Сегодня сложно предположить, когда водовод заработает в штатном режиме. И пока единственной надеждой остается резервная труба, по которой город снабжается водой. Если вдруг откажет и она, то, по словам главного инженера ООО «Водоканал» Андрея Пащенко, может произойти полная остановка водоснабжения города со всеми вытекающими отсюда последствиями. И это не только остановка подачи холодной воды, но и отключение от тепла большой части города, так как работа ЦВК полностью зависит от подачи холодной воды. Еще одна городская тепловая компания – ТЭЦ-1 может питаться водой из реки Воркуты. Если резервная труба выйдет из строя, могут возникнуть проблемы в микрорайоне Тиман и во втором районе. Все остальные поселки снабжаются теплом от ТЭЦ-2, которая имеет свой водозабор на реке Воркуте.

По информации газеты «Моя Воркута», раз и навсегда решить проблему замерзания водовода можно с помощью котельных, которые будут подогревать воду, поступающую в трубы. Цена вопроса – порядка 60 миллионов рублей. У находящегося в стадии банкротства воркутинского «Водоканала» таких денег нет.

В конце минувшей недели в ходе неформальной встречи с редакторами региональных СМИ глава республики Сергей Гапликов прокомментировал ситуацию на Усинском водоводе. Он заявил, что реконструкцию водовода предполагается реализовать без миллиардных затрат. Усинский водовод был рассчитан на пятьсот тысяч жителей. Сегодня такой численности населения в Воркуте нет, поэтому из-за медленной скорости прохождения вода в трубах превращается в лед. К тому же на некоторых участках водовода отсутствует теплоизоляция. В прошлом году специалисты провели инвентаризацию и предложили пути решения для прохождения отопительного периода, а также проработали варианты реконструкции сооружений.

– Это немалые деньги, но не миллиарды, которые озвучивались, когда речь шла о строительстве нового водовода. Мы имеем план действий и обязательно решим эту задачу, – заявил глава региона.

Галина ГАЕВА