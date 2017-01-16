Ветхие дома в Коми снесут к 100-летию региона

Ликвидация ветхих жилых строений должна быть проведена в Коми в течение предстоящих пяти лет, к 100-летию государственности региона. Об этом заявил глава республики Сергей Гапликов на встрече с членами Общественной палаты Коми.

Глава республики поблагодарил общественников за активное участие в общественной и политической жизни региона, обеспечение обратной связи между населением и органами государственной власти. Также руководитель региона предложил ряд направлений развития сотрудничества. В их числе усиление взаимодействия с активными гражданами, депутатами местных советов и общественными институтами, постоянный контроль за ситуацией в социально уязвимых сферах – ЖКХ, переселение из аварийного жилья, вопросы экологии и переход к адресности оказания социальной поддержки, сообщает пресс-служба главы Коми.

Сергей Гапликов отметил, что если бы с начала действия программы переселения жителей Коми из аварийных домов (стартовала в 2013 году) не было бы допущено незаконных финансовых манипуляций, то люди бы вовремя получили новое жилье, а средства удалось бы уже сегодня сосредоточить на решении квартирного вопроса для жильцов домов, наделенных аварийным статусом после 2012 года. 60 процентов расходов по данной программе республика получает из федерального бюджета через Фонд содействия реформированию ЖКХ, еще 40 процентов – деньги из казны Коми.

Глава поставил перед правительством задачу к 2021 году избавить муниципальные образования от ветхих жилых строений. Это направление будет включено в план подготовки к 100-летию государственности Коми.

Сергей Гапликов отдельно остановился на Воркуте и Инте, где ситуация с недвижимостью имеет свою специфику. И в Заполярье, и в Приполярье остается немало пустующего жилья в связи с тем, что его собственники получают жилищные сертификаты по программе переселения северян из районов Крайнего Севера. По мнению главы, целесообразно вкладывать средства в ремонты домов в центре городов, куда затем переселять обитателей фактически пустующих поселков, чтобы не тратить бюджетные средства на содержание там жилищной инфраструктуры.

Глава республики подчеркнул, что недопустимо привлекать к строительству жилья по госпрограммам сомнительные компании, в частности, такие, которые уже допустили невыполнение взятых на себя обязательств по прежним госконтрактам. Помимо этого Сергей Гапликов проинформировал о том, что систему расчетов власти Коми со стройфирмами изменят. Они не будут получать авансы, пока здания не будут возведены на 50 процентов. Оплата по факту выполненных работ отсечет компании с нечестными намерениями, а также не допустит получения бюджетных средств теми, кто строит дома некачественно.

«Комиинформ»