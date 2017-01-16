В ожидании новоселья

Прокуроры республики отметили юбилей

Поздравления с 295-летием прокуратуры принимали сотрудники надзорного ведомства Коми в понедельник на торжественном собрании, приуроченном к юбилею. Но при этом почти все выступавшие отмечали, что в этом году прокуроров можно будет поздравить еще и с новосельем – завершается реконструкция здания прокуратуры Коми, торжественное собрание уже проходило в новом зале, оборудованном по последнему слову техники.

Прокурор республики Сергей Бажутов в своем выступлении отметил, что во все времена прокуроры не только «взыскатели наказания», но одновременно и «защитники невиновности».

– Главной задачей для нас является охрана и восстановление конституционных прав и свобод человека и гражданина, государственных и общественных интересов, обеспечение законности и правопорядка, координация деятельности всех правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Границы ответственности прокуроров четко обозначить практически невозможно. Любая сфера, где нарушается закон, подпадает под пристальный прокурорский надзор, – подчеркнул глава ведомства.

Как сообщил Сергей Бажутов, в 2016 году прокурорами выявлено 38 тысяч нарушений в различных сферах правоотношений. На досудебной стадии пресечено порядка 34 тысяч нарушений закона и конституционных прав граждан. По результатам прокурорских проверок возбуждено 185 уголовных дел, 3298 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности и 1792 должностных лица к административной. Государственное обвинение квалифицированно поддержано почти по десяти тысячам уголовных дел. Вернуться к обсуждению итогов работы за год прокурор пообещал на расширенном заседании коллегии, которое состоится в конце января.

Сергей Бажутов поблагодарил за работу не только сотрудников прокуратуры, но и ветеранов ведомства, которые являются хранителями лучших традиций, делятся мудростью и опытом с молодежью.

Прокурор отметил, что собрание проходит в новом комфортном зале. Сергей Бажутов заверил, что совсем недолго осталось и до переезда в новые возведенные корпуса прокуратуры республики, в новые кабинеты с удобной и функциональной мебелью и оргтехникой. В новых корпусах предусмотрены все необходимые помещения, в том числе архив, кабинеты для работы с информацией ограниченного пользования, отвечающие техническим нормам и правилам.

Работников прокуратуры республики и ветеранов надзорного ведомства с профессиональным праздником и 295-летием со дня образования российской прокуратуры поздравил глава Коми Сергей Гапликов.

– Почти три столетия прокуратура стоит на страже законности и правопорядка, интересов общества и государства, оставаясь зорким «государевым оком». И сегодня роль прокуратуры заметна и значима практически во всех сферах жизни, во всех отраслях правового регулирования. Вас отличает высокий профессионализм, принципиальность и, конечно же, добросовестное отношение к делу, строгое следование букве и духу закона. Органы прокуратуры республики пользуются авторитетом и доверием у жителей нашего региона. Это лучший показатель эффективности вашей деятельности, – заявил в приветственном слове руководитель республики.

Сергей Гапликов тоже отметил, что прокуратура заметно преобразилась, и подчеркнул, что в новом здании комфортно будут чувствовать себя не только работники прокуратуры, но и жители республики, которые обратятся в надзорное ведомство за помощью.

Заместитель председателя Госсовета Владимир Косов отметил продуктивное взаимодействие регионального парламента и прокуратуры Коми при подготовке законодательных актов, оперативность и высокий профессионализм сотрудников надзорного ведомства.

После выступлений приглашенных состоялось награждение отличившихся сотрудников прокуратуры и ветеранов ведомства.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА