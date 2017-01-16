Свалка продолжает гореть

Полигон твердых бытовых отходов в Воркуте, загоревшийся 2 декабря, не удается потушить уже больше месяца. В конце минувшей недели руководитель воркутинской администрации Игорь Гурьев в очередной раз посетил свалку, признав, что погода не позволит потушить огонь ранее конца января.

В первую неделю с огнем боролись снегом и пенными установками, однако в запланированный срок нормализовать ситуацию не удалось, а потом работе тяжелой техники помешали холода. Несколько горящих участков не удается потушить уже больше месяца. На полигоне работает тяжелая техника, огонь засыпают суглинком. От песчано-гравийной смеси из карьера решили отказаться, так как дорога занимает много времени. Пожарная машина бьет по огню водяной струей, но пламя удается сбить лишь на секунды, и оно снова вспыхивает, сообщает газета «Моя Воркута».

По словам директора МУП «Полигон» Бориса Петровского, горение идет внутри. Оценка оперативной обстановки проводится ежедневно, потому что возможны обвалы, которые могут вызвать усиление горения и затруднить работу техники.

– Наша задача сегодня – локализовать огонь. Все доступные средства мы применяем. В стратегических планах – вопрос новой городской свалки, которая должна соответствовать всем требованиям, среди которых первое – удаленность от города, – рассказал мэр города Игорь Гурьев. – Данный вопрос мы озвучивали республиканским властям, совместно с правительством Коми будем этот вопрос решать, потому что понятно, что суммы большие, и войти в региональную программу было бы идеальным вариантом.

Руководитель администрации предположил, что в нынешних погодных и прочих условиях справиться с огнем удастся не ранее чем в течение двух недель.

– Вина администрации в сложившейся ситуации, думаю, есть. Наверное, не отработали ответственные управления, – признал Гурьев. – Мы сделаем выводы, задача поставлена, и мы с ней справимся, но хотелось бы сделать это как можно более оперативно, чтобы наши жители не испытывали дискомфорт.

Галина ГАЕВА