Режиссер Никита Белорусов: «Дорога князя» – одно из таинственных мест Коми»

Во вторник в республиканском Доме дружбы народов пройдет презентация фильма «Карта легенд Республики Коми». Получасовой телефильм сделан в формате записок путешественников, в роли которых выступили студенты Московского государственного института культуры Эльвира Путинцева и Никита Белорусов, а также сыктывкарец Денис Селиванов (ныне солдат-срочник). Ребята побывали в ряде интересных мест Коми, с которыми связаны те или иные локальные легенды. О работе над фильмом «Республике» рассказал его режиссер, редактор и оператор Никита Белорусов.

– Какие интересные места вы запечатлели в фильме?

– Во-первых, это «языческая роща» у села Корткерос. Очень странный лес с самыми непредсказуемыми формами деревьев и массой загадок с точки зрения как биологии, так и истории. Поговаривают, что деревья так закручивали люди, но некоторым закрученным и сплетенным деревьям уже по пятьсот лет. Загадочно.

В усть-вымской деревне Эжолты мы побывали у огромного камня, который лежит там еще с незапамятных времен и, по легенде, лечит болезни, помогает женщинам побороть бесплодие и придает удачу на воинской службе.

Третье место – это кӧдзыд шор – целебный ручей близ села Лыаты, на котором издревле брали воду для лечения от болезней и разных колдовских дел. С этим местом даже связан особый ритуал. Во время наших съемок далеко в тайге раздался какой-то рык зверя – то ли медведя, то ли лося. Были слышны выстрелы. А медведи в тех местах частые гости в последние годы.

Потом мы побывали в Корткеросском районе – на родине Кӧрт Айки, изучили его древесный трон и его камень, а также берег реки, где он и обитал по легенде. Рассматриваем реальную версию происхождения этого персонажа, основанную на исторических фактах.

Очень интересное место мы нашли в Усть-Вымском районе. Это призрачная запруда Ичмонь шор. По легенде, каждую ночь там появляется призрак утопившейся от несчастной любви девушки. В фильме мы рассказываем эту историю и сидим у воды ночью.

Затем мы посетили овраг-бункер близ усть-вымской деревни Сюлатуй. По словам местных жителей, около трехсот лет назад с неба в деревню начали падать огромные камни. И от прогневавшегося неба местные жители смогли спастись только в этом необычайно глубоком овраге. На его дне текут целительные ручьи, не раз помогавшие жителям окрестных деревень лечить разные недуги. А сам овраг теперь священное место.

И завершили мы свою программу «Дорогой князя» в селе Коквицы. Это одно из немногих мест в Коми, которое посетил в 1898 году во время своего визита в наш край дядя Николая II Сергей Александрович. Местные жители постелили ему дорогу из лучших половиков от парохода до храма, но высокий гость демонстративно пошел по грязи вдоль половиков. Видимо, не решился топтать такие красивые вещи. Сельчане его за это зауважали, а тропинку и по сей день называют «Дорогой князя». Стояли тут еще храм и крест, присланный им из Петербурга, но революция их смела.

– Как вам работалось над лентой?

– Мы с Денисом уже два года мечтали сделать телепередачу про разные крутые места Коми, и у нас накопился огромнейший список таких мест. Вдохновлялись «Орлом и решкой» и подобными тревел-шоу. Идеей прониклась и Эльвира. Втроем обдумывали план действий, но не было ни ресурсов, ни заинтересованных спонсоров. Была у нас только камера, звукозаписывающий рекордер и список интересных мест. Но потом Денис получил права и купил старый уазик. Четыре месяца он доводил автомобиль до ума, перебирал все, что только можно, практиковался в вождении по кочкам и буеракам. Денег у нас не было, но как только я приехал на летние каникулы в Сыктывкар, мы перешерстили карманы, наскребли на бензин и рванули в лесную неизвестность. Около двух недель ездили по районам и снимали фильм.

Из-за минимального бюджета фильма мы не могли посетить Маньпупунёр, в нашем списке только легендарные места, которые гораздо ближе к Сыктывкару. Встречались и беседовали с местными жителями и краеведами. Питание, бензин, ремонт машины, проживание – все оплачивалось из своего кармана, экономили как только могли. А стоимость работы нашей съемочной группы, операторской, режиссерской, монтажной, звукорежиссерской, композиторской, организаторской работы мы вообще не учитывали. Мы воплощали наш давний замысел, и это и было нам «зарплатой». Ведущими в кадре выступали все трое по очереди. Денис также был водителем, главным лесным экспертом, я режиссером, оператором, монтажером, а Эльвира отвечала за питание и помогала во всех аспектах.

Чудесные иллюстрации к фильму нарисовала Анастасия Белорусова, она тоже хотела поехать, но не смогла из-за учебы. Коми актеры, обучающиеся в Театральном институте имени Бориса Щукина в Москве – Валериан Канев и Роман Поличенко, – исполнили традиционные песни для музыкального сопровождения. Замечательной аранжировкой песни «Уна нывъяс чукöртчисны» поделился с нами Станислав Надеев. Абсолютно все участники проекта работали бесплатно, как говорится, «за идею». Монтаж фильма, сведение звука, цветокоррекцию я делал сам на протяжении двух месяцев. Затем мы представили черновой монтаж на «Родвуж» – конкурс на лучший проект для коми диаспоры в области сохранения и развития традиционной культуры коми в условиях современного общества. Там мы получили небольшой грант, который покрыл примерно треть наших затрат на производство фильма.

– Какое место произвело на вас самое большое впечатление?

– Самое большое впечатление на нас производили даже не сами легендарные места, а то, как мы до них добирались. Дороги везде неплохие – проедет каждый опытный водитель. И вообще все места мы подбирали так, чтобы любой желающий мог до них добраться. Но от своей неопытности и особо дождливой погоды в минувшем августе лесные дороги часто не хотели нас выпускать из своих болотистых лап. Бывало, что мы вставали в лесу и пытались выехать часа по два, а вокруг темнело, и из чащобы слышались пугающие шорохи, а мы сидели и ждали, когда остынет двигатель, либо ломали и кидали под колеса ветки для сцепления с дорогой. Один раз нас даже вытаскивали с помощью трактора. Каждый раз ситуация казалась неразрешимой, и это было огромное удовольствие, когда понимаешь: «Наконец едем!» Еще раз повторюсь: все места, которые показаны в фильме, – легко досягаемы, особенно если заранее спросить, как проехать, у местных.

– Это первая ваша киноработа?

– Нет. Я уже сделал немало учебных работ, клипов, роликов. Есть у меня и документальный фильм, обошедший массу кинофестивалей, в том числе и зарубежных. Тот фильм получил хорошие отзывы и дипломы фестивалей. Сейчас я выложил его в сеть, и каждый может посмотреть его за один доллар, а все вырученные деньги я хочу отдать на благотворительность в Коми. Пока собрали 200 рублей. Я родился и вырос в Сыктывкаре, сейчас учусь на пятом курсе МГИКа по специальности «режиссер кино и телевидения». В минувшем году я снял в родном городе два игровых учебных короткометражных фильма. Один из них готов, но в сеть его выкладывать нельзя – сначала фестивали. А второй фильм еще монтирую.

– Где можно будет увидеть ваш фильм?

– В скором времени он появится в интернете. После первых показов я, может быть, внесу кое-какие исправления и опубликую его в сети. Для этого он вообще и создавался. Будет круто, если на него обратят внимание преподаватели коми языка и культуры в школах, думаю, он может им пригодиться, ведь фильм намеренно сделан в таком стиле, чтобы его не скучно было смотреть поколению с «клиповым мышлением».

Мы старались отойти от стандартного телеэкранного повествования в стиле «панорама со штатива, а потом длинное интервью». Фильм внешне немного приближается к распространенной ныне стилистике VLOG’ов. Но за динамикой и юмором мы не забываем и об информационной и фактологической составляющей. В дальнейшем хотим снимать продолжение, расширить географию съемок, повысить качество, добавить еще больше современных методов подачи материала.

Нужно показать, что рядом с нами огромное количество легендарных, целительных и очень интересных мест. Нужно только не побояться сменить досуг на заграничном побережье или в торговом центре на родные просторы. Мы планируем искать среди турагентств, фирм, бизнесменов, информагентств, телеканалов тех, кто смог бы оказать нам поддержку при дальнейших съемках нашей передачи. Ведь те места, что мы показали сейчас, – это самые доступные, те, до которых смогли добраться три студента на уазике, а в нашем списке еще около 80 наикрутейших мест республики, которые ждут, чтобы о них узнали люди.

Беседовал Артур АРТЕЕВ

Фильм «Карта легенд Республики Коми» поддержан министерством национальной политики региона. Он выиграл денежный грант конкурса «Родвуж» на лучший проект для коми диаспоры в области сохранения и развития традиционной культуры коми в условиях современного общества. Фильм будет демонстрироваться при поддержке Дома дружбы народов в центрах национальных культур республики и центрах коми культуры. Авторы проекта готовы бесплатно предоставить фильм для проката в республике. В Москве телефильм будет показан в представительстве Коми при президенте России и Московском Доме национальностей.