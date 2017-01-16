Республика будет формировать социальные кластеры

Сергей Гапликов изложил свое видение будущего удаленных населенных пунктов региона

На неформальной встрече с руководителями республиканских СМИ и собкорами федеральных информагентств в пятницу, отвечая на вопрос «Республики» об оптимизации административного устройства и органов власти на местах, глава Коми рассказал о социальных кластерах, которые будут сформированы в регионе.

– У нас есть подход, который заключается в формировании социального кластера, куда будут входить культура, образование, спорт и другие направления, связанные с оказанием социальной помощи, – это та стратегическая линия, которую нужно реализовывать. Социальные кластеры появятся после соответствующей оценки того, что мы сейчас имеем, – отметил глава региона.

По словам Сергея Гапликова, проблема удаленных поселков существует, но люди не хотят оттуда уезжать.

– У них там все хорошо. Вот мы приехали с Михаилом Порядиным в Нонбург (деревня в Усть-Цилемском районе), у меня даже язык не повернулся сказать: «Может, вы отсюда переедете?» Представьте ваших родителей, которые всю жизнь прожили на этой земле, и они говорят: «Сынок, мы еще проживем энное количество лет, только не забирай нас в город!» Нет, все равно: «Мама, давай все продадим, приезжай в город!» Да не будет она там жить никогда! Потому что она привыкла жить у себя. Да, на чей-то взгляд, может быть, плохенько, но это – ее, и мы должны уважать и сделать все, чтобы там были определенные условия для того, чтобы вовремя можно было позвонить, добраться, получить услугу – может быть, удаленного доступа. Поэтому и развиваем ту же самую сан-авиацию. Тяжело, много затрат, но такая у нас география, так расселение проходило веками, там погосты и все, что называется «родная земля». И если мы не будем это уважать, как нас будут уважать потомки? – рассказал журналистам Сергей Гапликов.

Как отметил глава республики, есть люди, которые убеждают, что этого делать не надо:

– Но пока я губернатор, буду находить для этого возможности. А что касается раздутого управленческого персонала, будем вводить стандарты. В прошлом году мы приняли закон, сейчас идет работа по оптимизации управленческого состава. Те, кто останутся, будут простимулированы, но нагрузка, естественно, увеличится, и существенно. В органах власти нельзя работать спустя рукава.

БНК