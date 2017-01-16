Нефтяники приняли участие в акции «Тепло ваших сердец»

Зимние каникулы позади, но у юных усинцев – посетителей отделения реабилитации – поводов для праздничного настроения не убывает. Под старый Новый год мальчишки и девчонки, страдающие сахарным диабетом, стали обладателями подарочных сертификатов, приобретенных на средства, собранные сотрудниками «РН – Северная нефть», дочернего общества НК «Роснефть», в рамках благотворительной акции «Тепло ваших сердец».

Проводится мероприятие седьмой год молодыми специалистами «РН – Северная нефть» и сотрудниками отделения реабилитации для лиц с ограниченными возможностями Центра социальной защиты населения Усинска (центр «Берегиня»). В течение месяца в офисах предприятия стоят ящики для сбора благотворительных средств на подарки детям, и каждый может пожертвовать приемлемую для себя сумму.

– Сотрудники «РН – Северная нефть» как всегда активно участвовали в акции, – рассказала председатель Совета молодых специалистов «РН – Северная нефть» Алсу Валеева. – Мы признательны каждому, кто откликнулся и принял участие в этом благотворительном марафоне. Добрые сердца подарили ребятам настоящую сказку, упрочили веру в добро и сделали новогодние праздники особенными.

– Сегодня на учете в отделении реабилитации состоят 18 детей разного возраста, страдающих сахарным диабетом, – пояснила заведующая отделением Марина Хуснуллина. – По понятным причинам традиционные сладкие подарки им противопоказаны, но без сюрприза оставить ребят тоже нельзя. На собранные в рамках акции средства приобретены сертификаты на получение товаров в книжных и магазинах детских товаров. Каждый малыш получит подарок по душе.

Родители смогут приобрести развивающие игры, наборы для творчества и развития мелкой моторики, книги, конструкторы, головоломки и пазлы, канцелярские товары и многое другое.

– Искренне признательна нашим добрым друзьям – сотрудникам «РН – Северная нефть» за многолетнее сотрудничество, за то, что поддерживают наши начинания, помогают в проведении мероприятий, за неравнодушие и отзывчивость. Посеянное добро будет иметь добрые всходы, – резюмировала Марина Хуснуллина.

Пресс-служба «РН – Северная нефть»