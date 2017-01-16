Коми готовится к Крещению

В четверг православные жители республики отметят один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В этом году на водоемах республики к празднику подготовлены 45 купелей.

По словам начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС Коми Анатолия Редько, сейчас идет подготовка сил и средств, привлекаемых к обеспечению безопасности.

– Это будут сотрудники МЧС, республиканской подсистемы РСЧС – спасатели, полиция, медицинские работники, а также представители администраций муниципалитетов, сельских поселений и общественники – казаки, волонтеры, – уточнил Анатолий Редько. – Подготовка дорожек по льду, расчистка площадок для установки палаток и мест обогрева – все это проводится уже с 14 января. Для обеспечения безопасности в местах купаний специалисты ГИМС регулярно замеряют толщину льда. Само оборудование купели будет устанавливаться непосредственно перед началом крещенских купаний.

По информации регионального управления МЧС России, всего Коми республиканская система РСЧС выставит на дежурство в Крещение 334 человека и 80 единиц техники, в том числе от МЧС на постах у купелей будут находиться 96 спасателей и инспекторов ГИМС, а также 14 единиц техники.

В Сыктывкаре окунуться в крещенскую иордань традиционно можно будет в четырех местах. Купели будут организованы на реке Сысоле – возле краснозатонского моста и у понтонного моста в районе улицы Кутузова, на реке Вычегде – в местечке Нижний Чов.

В Эжвинском районе столицы купель сделали в районе лодочной станции «Садко». Здесь освящение воды состоится днем 18 января. Желающие окунуться в прорубь смогут сделать это сразу после обряда освящения и до 20 часов 19 января. На месте будет организована продажа горячего чая и выпечки. В честь праздника Крещения Господня в храме Благовещения Пресвятой Богородицы и Свято-Преображенском храме пройдут богослужения: 18 января – с 23 часов и 19 января – с восьми часов.

В Сыктывкаре божественная литургия начнется в восемь часов 19 января в Свято-Стефановском кафедральном соборе. В 10.40 от собора стартует крестный ход. Верующие пройдут по улицам Свободы, Кирова и Кутузова, затем спустятся к купели на Сысоле. После проведения церемонии освящения воды желающие смогут совершить омовение. Неподалеку развернется полевая кухня с бесплатным чаем, а также торговля выпечкой.

Подъездные пути и места для стоянок автомобилей будут заранее расчищены, на лед уложены деревянные трапы, установят ограждения, будут организованы места для переодевания. Для обеспечения безопасности во время крещенских купаний возле купелей будут дежурить медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов (19 января с полуночи до 20 часов на реке Сысоле в районе краснозатонского моста, в течение суток – на трех других площадках).

Купели будут организованы во всех районах республики – на реках, озерах, родниках, прудах и водохранилищах. В этом году воркутинцы отметят праздник в черте города. Решение о переносе места купели, которую традиционно оборудовали на реке Усе, на реку Воркуту в район турбазы «Заречная» принято для удобства воркутинцев. Теперь добраться до крещенской иордани люди смогут намного быстрее, при этом сделать это можно будет в том числе рейсовыми автобусами. По информации пресс-службы воркутинской администрации, автобусные рейсы на турбазу «Заречная» в течение дня будут отправляться от остановки «Горный техникум» (площадь Юбилейная) до места проведения праздничных мероприятий – стадиона на базе отдыха «Заречная» с 9 до 20 часов. Автобусы будут ходить с получасовым интервалом.

Праздничные мероприятия пройдут 19 декабря с 9 до 20 часов (в другое время въезд на турбазу будет перекрыт). В 10 часов утра начнется чин освящения воды, который проведет епископ Воркутинский и Усинский Иоанн.

Для воркутинцев на территории турбазы установят биотуалеты и раздевалки, обогреваемые тепловыми пушками. На футбольном поле обустроят автостоянку. Медики и спасатели, а также сотрудники ГИБДД и волонтеры обеспечат безопасность горожан.

Артур АРТЕЕВ

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