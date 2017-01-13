Жители Коми включились в борьбу с «фанфуриками»

14 обращений о незаконной реализации опасной спиртосодержащей продукции поступили от жителей Коми на «горячую линию», действующую в региональном управлении Роспотребнадзора. 11 из этих обращений были отработаны сотрудниками управления с проведением внеплановых проверок в отношении торговых точек, во всех случаях факты не нашли своего подтверждения. Три обращения, в которых указан один адрес, были переданы в полицию для принятия мер.

Как сообщила пресс-служба МВД Коми, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции столичного управления МВД России проверили указанный в сообщениях граждан двухэтажный дом, расположенный в центре города. За то время, пока полицейские наблюдали за домом, были зафиксированы три факта реализации спиртосодержащей жидкости (так называемых фанфуриков). При этом «клиенты» даже не заходили в дом, поскольку торговля ведется через окно квартиры на первом этаже. Об этом красноречиво свидетельствует утоптанная тропинка, ведущая к окну.

Полицейские установили, что в квартире проживает сорокалетняя женщина, воспитывающая сына-подростка. Она и торговала запрещенной жидкостью, стоимость одной бутылочки составляла 30-35 рублей. Постоянными покупателями были граждане, ведущие асоциальный образ жизни.

Во время проверки полицейские изъяли из квартиры четыре бутылки спиртосодержащей жидкости, которые направлены на исследование. Торговку зельем доставили в отдел полиции, где в отношении нее был составлен административный материал по статье 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

Напомним, 23 декабря 2016 года главным государственным санитарным врачом Российской Федерации принято постановление №195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции». В соответствии с постановлением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо было приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Данное постановление вступило в силу 26 декабря. Такие меры приняли для противодействия распространению спиртосодержащих жидкостей, употребление которых приводит к отравлению.

Сейчас в рамках исполнения поручения правительства России и указанного постановления сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, прокуратуры и МВД Коми проводят рейдовые проверки. По состоянию на 10 января проверено 303 предприятия, отобран на исследования 21 образец спиртсодержащей продукции. На 33 объектах выявлены административные правонарушения, приостановлена реализация спиртсодержащей продукции объемом около 770 литров.

Так, сотрудниками Роспотребнадзора была выявлена и арестована запрещенная к реализации спиртсодержащая продукция в следующих торговых объектах: ООО «Элегия» (Ухта); ООО «Граф» (Воркута), ИП Игнатова Т.Н. (Усть-Куломский район), ИП Бородина И.Ю. (Сосногорск), ИП Плоскова Т.В. (Сыктывкар), ООО «Квартет» (Сыктывкар), ИП Глазунова Г.М. (Троицко-Печорский район).

В ряде торговых точек – ИП Плосковой Т.В. (Сыктывкар), ООО «Элегия» (Ухта) и ООО «РиФ» (Троицко-Печорский район) – была выявлена спиртосодержащая продукция без товаросопроводительных документов и документов, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям, реализацию данной продукции также приостановили.

В ходе внеплановых проверок на 11 объектах выявили также нарушения правил продажи отдельных видов товаров. Во всех случаях приняты меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности.

Напомним, сообщить о фактах незаконной продажи «фанфуриков» можно также на портале «Активный регион» (signal.rkomi.ru). На сайте есть кнопка «Сообщить о незаконной продаже». На портал уже поступило десять сообщений, которые перенаправлены для принятия мер реагирования в региональное управление Роспотребнадзора и в МВД Коми.

Светлана СОЛОВЬЕВА