Послепраздничная уборка будет круглосуточной

Коммунальные службы Сыктывкара усилили работу по уборке снега вдоль автодорог

Как сообщает пресс-служба администрации столицы Коми, в начале первой послепраздничной рабочей недели МКП «Дорожное хозяйство» направит силы и средства на расширение городских магистралей за счет активизации очистки и вывозки снега с обочин. Для этого привлечена дополнительная техника, которая уже приступила к работе.

Работа будет продолжена и в ночное время, поэтому городские власти обратились к владельцам автомобилей с просьбой не парковать личный автотранспорт в вечернее и ночное время в зоне действия временных запрещающих дорожных знаков «Стоянка запрещена» и дополнительных информационных табличек «Время действия» и «Работает эвакуатор». Нарушение требований дорожных знаков «Стоянка запрещена» влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей, а также эвакуацию автотранспорта с размещением его на специализированной платной стоянке.

Еще одна послепраздничная проблема – забитые до отказа мусорные контейнеры и заснеженные дворы, которые в большинстве своем во время праздников не очищались. Напомним, еще до наступления нового года очистка дворов от снега была взята на контроль мэрии Сыктывкара. Факсограммы направили руководителям всех управляющих компаний. Главным требованием было в преддверии новогодних праздников и надвигающихся морозов привести в порядок заезды во дворовые территории, а также очистить крыши и козырьки.

Специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства провели рейд по дворовым территориям столицы Коми. В рамках рейда были осмотрены несколько десятков территорий. По итогам выезда по каждому двору были составлены акты о выявлении нарушений, на основе них подготовлены протоколы, которые будут направлены в адрес управляющих компаний и мировым судьям. Согласно правилам благоустройства первичное нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа, при повторном выявлении на должностное или юридическое лицо может быть наложен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Во время новогодних праздников многие горожане, видимо, не зная куда обратиться, высказывали свои претензии по поводу неубранных дворовых территорий на сайте МКП «Дорожное хозяйство». Все жалобы с указанием конкретных адресов, управляющих компаний и приложением подтверждающих фотографий были перенаправлены в администрацию Сыктывкара. Управляющим компаниям города было рекомендовано провести очистку контейнерных площадок, так как в праздничные дни не все обеспечили вывозку мусора должным образом. Кроме того, мэрией Сыктывкара будет продолжена работа по контролю за уборкой придворовых территорий от снега. Ответственность за это несут управляющие организации, занимающиеся обслуживанием жилищного фонда.

Галина ГАЕВА

Фото Ярослава СЕВРУКА