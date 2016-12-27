Приостановлена деятельность шахт АО «Воркутауголь»

Декабрь 27, 2016   Общество   Комментариев нет

по ведению горных работ

По постановлению Воркутинского городского суда на 90 суток приостановлена деятельность по ведению горных работ во всех шахтах АО «Воркутауголь» («Заполярная-2», «Комсомольская», «Воргашорская»). С протоколом об административном правонарушении в суд обратился Воркутинский территориальный отдел Печорского управления Ростехнадзора.

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По данным «Республики», нарушение, допущенное АО «Воркутауголь» состояло в том, что компания не в полном объеме выполнила мероприятия по локализации причин аварии, предусмотренные одним из пунктов акта технического расследования причин аварии, произошедшей 25 февраля 2016 года в шахте «Северная». В частности, вентиляционные устройства всех шахт должны были быть оборудованы блокировкой, препятствующей одновременному открытию дверей. Срок выполнения мероприятий истек 1 декабря 2016 года. Поскольку к этой дате их выполнили не в полном объеме, Ростехнадзор обратился в суд, который 26 декабря признал АО «Воркутауголь» виновным в совершении административного правонарушения и приостановил деятельность по ведению горных работ. Постановление суда подлежит исполнению с момента его вынесения.

Как пояснили в прокуратуре Воркуты, деятельность по ведению горных работ в шахтах может быть возобновлена после устранения нарушений. По некоторым данным, АО «Воркутауголь» уже обратилось в суд с ходатайством о досрочном прекращении исполнения вышеуказанного административного наказания в связи с полным устранением нарушений, рассмотрение ходатайства назначено на сегодня, 27 декабря.

Фото vorkutaugol.ru

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