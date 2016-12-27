Приостановлена деятельность шахт АО «Воркутауголь»

по ведению горных работ

По постановлению Воркутинского городского суда на 90 суток приостановлена деятельность по ведению горных работ во всех шахтах АО «Воркутауголь» («Заполярная-2», «Комсомольская», «Воргашорская»). С протоколом об административном правонарушении в суд обратился Воркутинский территориальный отдел Печорского управления Ростехнадзора.

По данным «Республики», нарушение, допущенное АО «Воркутауголь» состояло в том, что компания не в полном объеме выполнила мероприятия по локализации причин аварии, предусмотренные одним из пунктов акта технического расследования причин аварии, произошедшей 25 февраля 2016 года в шахте «Северная». В частности, вентиляционные устройства всех шахт должны были быть оборудованы блокировкой, препятствующей одновременному открытию дверей. Срок выполнения мероприятий истек 1 декабря 2016 года. Поскольку к этой дате их выполнили не в полном объеме, Ростехнадзор обратился в суд, который 26 декабря признал АО «Воркутауголь» виновным в совершении административного правонарушения и приостановил деятельность по ведению горных работ. Постановление суда подлежит исполнению с момента его вынесения.

Как пояснили в прокуратуре Воркуты, деятельность по ведению горных работ в шахтах может быть возобновлена после устранения нарушений. По некоторым данным, АО «Воркутауголь» уже обратилось в суд с ходатайством о досрочном прекращении исполнения вышеуказанного административного наказания в связи с полным устранением нарушений, рассмотрение ходатайства назначено на сегодня, 27 декабря.

Фото vorkutaugol.ru