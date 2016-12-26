Василий Смалий: «Новая команда готова решать масштабные задачи»

После своего переизбрания лидер единороссов Коми в блиц-интервью «Республике» подвел промежуточные итоги кадровой ротации и поделился планами на будущее.

– Можно сказать, что работа по обновлению партийных рядов в Коми завершилась. Как вы оцениваете новый актив партии?

– Сегодня можно с уверенностью сказать, что по итогам отчетно-выборных собраний сформирована новая мощная команда, готовая решать масштабные задачи. В состав регионального политсовета вошли члены правительства Коми и руководство Госсовета республики, представители нижней и верхней палат Федерального Собрания, которые, как никто другой, заинтересованы в развитии региона.

– На что в первую очередь будете делать ставку в новом политическом сезоне?

– В сегодняшних непростых экономических условиях необходимо рационально и эффективно использовать ресурсы, делать ставку на то, что даст максимальный эффект. Следует существенно пересмотреть или завершить те партийные проекты, которые уже морально устарели или стали невостребованными. Сегодня партия запускает несколько новых партийных проектов: по ремонту спортзалов в сельских школах, реконструкции и переоснащению сельских клубов, поддержке театров в малых городах, строительству новых школ, благоустройству городской среды в столицах региона и созданию парковых зон. На них мы и будем опираться. Кроме того, большой популярностью у нас пользуются проекты по защите прав граждан: «Школа грамотного потребителя» и «Ваш защитник».

Я уверен, что «Единая Россия» в самое ближайшее время сможет закрепиться как главная общественная площадка, где может высказаться абсолютно любой. Первую ласточку мы запустили в октябре этого года – начали проводить на площадке «Единой России» заседания партийного дискуссионного клуба, где политики, общественники, граждане обсуждают самые острые вопросы и готовят предложения для органов власти.

Важнейшим блоком работы мы видим взаимодействие со средним и малым бизнесом. Это активнейшая часть населения, которая сейчас нуждается в политической и административной поддержке. Поэтому вопросы решения проблем среднего бизнеса, взаимодействия с бизнес-сообществом должны стать приоритетной темой предстоящих лет.

– Какая главная цель для партии в ближайшее время?

– В следующем году мы начнем подготовку к главному политическому событию страны – выборам президента Российской Федерации. У нас большой опыт проведения избирательных кампаний, поэтому я уверен, что наш регион покажет достойный результат.

От работы новой команды будет зависеть не только высокий процент голосов за нашего кандидата, но и принципиально новый другой процент явки наших граждан на избирательные участки.