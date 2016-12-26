«Огненный» театр планирует большие гастроли

В большое гастрольное турне в начале будущего года планирует отправиться сыктывкарский театр огненных и цирковых искусств Power of Fire. Художественный руководитель театра Павел Тебеньков намерен представить на суд российского зрителя уже полюбившуюся сыктывкарцам необыкновенную световую сказку «Волшебный лес».

В столь масштабные гастроли театр отправится в первый раз. Замысел о турне появился тогда, когда на художественного руководителя театра с предложением о гастролях вышло концертное агентство Санкт-Петербурга. После этого Павел Тебеньков через интернет связался еще с несколькими российскими агентствами, идея больших гастролей оказалась вполне реальной. Спектакль будет идти в залах на 600 и более зрительских мест. Если все сложится удачно, «Волшебную сказку» смогут посмотреть зрители Кирова, Перми, Ижевска, Казани, Йошкар-Олы, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Рязани, Тулы, Москвы, Калуги и т.д. Перемещаться по городам труппа намерена либо на больших автобусах, либо на самолете. Декорации и гардероб будут отправляться вперед.

Для сыктывкарцев, не успевших посмотреть сказку-балет, возможность представится в дни новогодних каникул. 7 января в концертном зале гимназии искусств при главе Коми часовой световой спектакль «Волшебный лес» пройдет дважды. В течение часа зрителям предстоит пережить волшебное, завораживающее действо, в его основе – сюжет о талантливой девочке Авроре, которая во сне попадает в мир, созданный ее воображением.

Марина Щербинина

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